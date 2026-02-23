Скидки
«Хотел их взбодрить». Форвард минского «Динамо» Воронин — о стычках с игроками «Торпедо»

Комментарии

Нападающий минского «Динамо» Кирилл Воронин подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо» (4:3).

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 февраля 2026, понедельник. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
3 : 4
Динамо Мн
Минск
1:0 Летунов (Варлаков) – 14:44 (5x5)     1:1 Бориков (Спунер, Мороз) – 23:56 (5x4)     2:1 Муханов – 25:28 (5x5)     2:2 Лимож (Энас, Хэмилтон) – 32:11 (5x5)     2:3 Усов (Хэмилтон, Улле) – 33:32 (5x5)     3:3 Атанасов (Нарделла) – 36:36 (5x5)     3:4 Энас (Лимож, Спунер) – 37:07 (5x5)    

«Несколько стычек с бывшими одноклубниками? Хотел их взбодрить, а то они катались, будто Олимпиаду выиграли (смеётся). Тяжело было. Когда видишь друзей по жизни, но врагов на льду, то улыбка сама собой появляется. Вернулся в Нижний Новгород, судьбоносный для меня город, где я женился и где у меня родился ребёнок. Город, где я провёл три самых результативных сезона. Испытал большую ностальгию, когда ехал по городу в составе уже не «Торпедо».

Этот сезон не очень задался у меня. Играл не в тот хоккей, который я могу показывать. Обмен в «Динамо» для меня перезагрузка. В Минске требуют ещё более доминирующий хоккей. Чтобы было больше энергии и сил выматывать соперника. Стараюсь с каждой игрой прибавлять и выполнять те требования, что дают тренеры. У каждого тренера своя философия и своё видение игры — приходится адаптироваться. Считаю, что адаптация проходит верно. Понимал, что в Минске другой настрой и другой хоккей. «Динамо» очень боевая команда», — приводит слова Воронина сайт КХЛ.

Комментарии
