«Хотел их взбодрить». Форвард минского «Динамо» Воронин — о стычках с игроками «Торпедо»

Нападающий минского «Динамо» Кирилл Воронин подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо» (4:3).

«Несколько стычек с бывшими одноклубниками? Хотел их взбодрить, а то они катались, будто Олимпиаду выиграли (смеётся). Тяжело было. Когда видишь друзей по жизни, но врагов на льду, то улыбка сама собой появляется. Вернулся в Нижний Новгород, судьбоносный для меня город, где я женился и где у меня родился ребёнок. Город, где я провёл три самых результативных сезона. Испытал большую ностальгию, когда ехал по городу в составе уже не «Торпедо».

Этот сезон не очень задался у меня. Играл не в тот хоккей, который я могу показывать. Обмен в «Динамо» для меня перезагрузка. В Минске требуют ещё более доминирующий хоккей. Чтобы было больше энергии и сил выматывать соперника. Стараюсь с каждой игрой прибавлять и выполнять те требования, что дают тренеры. У каждого тренера своя философия и своё видение игры — приходится адаптироваться. Считаю, что адаптация проходит верно. Понимал, что в Минске другой настрой и другой хоккей. «Динамо» очень боевая команда», — приводит слова Воронина сайт КХЛ.