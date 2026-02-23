«Это было выступление суперзвезды». М. Ткачук — об игре Хеллебайка в финале ОИ с Канадой
Нападающий сборной США Мэттью Ткачук высказался об игре вратаря национальной команды Коннора Хеллебайка в финальном матче олимпийского хоккейного турнира с Канадой (2:1 ОТ). 32-летний голкипер отразил 41 из 42 бросков. В итоге он был признан лучшим вратарём Олимпиады в целом.
Олимпийские игры 2026 (м) . Финал
22 февраля 2026, воскресенье. 16:10 МСК
Канада
Окончен
1 : 2
ОТ
США
0:1 Болди (Мэттьюс, Хьюз) – 06:00 1:1 Макар (Тэйвз) – 38:16 1:2 Хьюз (Веренски, Хеллебайк) – 61:41
«О его игре в этом матче будут вспоминать очень долго. Это было выступление суперзвезды на его позиции. Одно из лучших в истории. Оно обязательно войдёт в историю как одно из лучших. Так и должно быть. Без него мы бы не победили», – приводит слова Ткачука официальный сайт НХЛ.
В воскресенье, 22 февраля, национальная команда США обыграла канадцев в финале Олимпиады-2026 и впервые с 1980 года выиграла олимпийское золото.
