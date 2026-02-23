Результаты матчей КХЛ на 23 февраля 2026 года

Сегодня, 23 февраля, состоялись два матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 23 февраля 2026 года:

«Трактор» – «Лада» — 4:2;

«Торпедо» – «Динамо» Мн — 3:4.

Отметим, что матч между «Сочи» и ЦСКА был остановлен после первого периода при счёте 0:0 и отменён из-за угрозы атаки БПЛА.

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 83 очками после 59 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 93 очка после 57 игр.

Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.