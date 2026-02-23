Скидки
Минское «Динамо» не смогло вылететь в Сочи из Нижнего Новгорода

Как стало известно «Чемпионату», минское «Динамо» не смогло вылететь в Сочи, хоккеисты провели в самолёте после посадки больше полутора часов. Клуб остаётся в Нижнем Новгороде на ночь. Белорусская команда попробует вылететь завтра, 24 февраля.

Ранее матч регулярного чемпионата КХЛ между «Сочи» и ЦСКА был остановлен после первого периода при счёте 0:0 и отменён из-за угрозы атаки БПЛА. Минское «Динамо» сегодня провело встречу с «Торпедо» в Нижнем Новгороде, где одержало победу со счётом 4:3. Следующая выездная игра с «Сочи» должна состояться в среду, 25 февраля.

Белорусский клуб занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции с 78 очками после 59 матчей.

