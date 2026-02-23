Скидки
Результаты матчей ВХЛ на 23 февраля 2026 года

Комментарии

Сегодня, 23 февраля, состоялись четыре матча OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 23 февраля 2026 года:

ХК «Норильск» – «Зауралье» — 1:2;
ХК «Тамбов» – «Торпедо-Горький» — 4:3;
«Челны» – «Магнитка» — 1:3;
«Нефтяник» – «Южный Урал» — 3:4.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 94 очка в 56 матчах. Второе место занимает «Югра» с 89 очками после 54 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (83 очка в 55 матчах).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.

