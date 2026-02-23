Женская сборная США по хоккею отказалась от встречи с Дональдом Трампом

Женская сборная США по хоккею отказалась от встречи с президентом страны Дональдом Трампом. Глава государства пригласил обе команды — мужскую и женскую, выигравшие золотые медали на Олимпиаде-2026, на его традиционное обращение к Конгрессу.

«Мы искренне благодарны за приглашение, адресованное нашей победоносной сборной США по женскому хоккею, и очень ценим признание её выдающегося достижения. В этот момент в связи с ранее запланированными академическими и профессиональными обязательствами после Олимпийских игр спортсменки не смогут принять участие. Они были польщены и благодарны за признание», – сообщил представитель Федерации хоккея США, его слова приводит NBC Sports.