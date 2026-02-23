Результаты матчей МХЛ на 23 февраля 2026 года

Сегодня, 23 февраля, состоялись шесть матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 23 февраля 2026 года:

«Стальные Лисы» – «АКМ Новомосковск» — 3:1;

«Толпар» – МХК «Локо-76» — 6:4;

МХК «Спартак» – «Сахалинские Акулы» — 6:2;

«Красная Армия» – «Тайфун» — 3:1;

«Снежные Барсы» – «Чайка» — 0:6;

«Академия Михайлова» – «Амурские Тигры» — 5:2.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 90 очками после 52 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Омские Ястребы», набравшие 74 очка после 52 матчей.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.