Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Александр Мостовой эмоционально отреагировал на результат финала ОИ-2026 по хоккею

Александр Мостовой эмоционально отреагировал на результат финала ОИ-2026 по хоккею
Комментарии

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о результате финального матча хоккейным турнира на Олимпийских играх — 2026 в Италии.

Олимпийские игры 2026 (м) . Финал
22 февраля 2026, воскресенье. 16:10 МСК
Канада
Окончен
1 : 2
ОТ
США
0:1 Болди (Мэттьюс, Хьюз) – 06:00     1:1 Макар (Тэйвз) – 38:16     1:2 Хьюз (Веренски, Хеллебайк) – 61:41    

«Просто фантастика! Финал Канада — США. Что это было?! Сразу говорю, болел, конечно, за канадцев и хотел, чтобы Кросби, Макдэвид и компания [взяли золото]… Это что-то с чем-то. Как часто бывает в хоккее и в других видах спорта: командная игра, вратарь, не забиваешь ты — и тебя наказывают. В принципе это и произошло. Всё равно фантастические и финал был, и полуфиналы, и четвертьфиналы. Такие интриги, такие сюжеты — что было там. Супер! Просто супер!» — сказал Мостовой в видео, опубликованном в своём телеграм-канале.

В воскресенье, 22 февраля, национальная команда США обыграла канадцев в овертайме со счётом 2:1 и впервые с 1980 года выиграла олимпийское золото.

Материалы по теме
«Такого прецедента не было». Как за 30 лет США превратились в ведущую хоккейную державу?
«Такого прецедента не было». Как за 30 лет США превратились в ведущую хоккейную державу?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android