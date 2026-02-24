Александр Мостовой эмоционально отреагировал на результат финала ОИ-2026 по хоккею

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о результате финального матча хоккейным турнира на Олимпийских играх — 2026 в Италии.

«Просто фантастика! Финал Канада — США. Что это было?! Сразу говорю, болел, конечно, за канадцев и хотел, чтобы Кросби, Макдэвид и компания [взяли золото]… Это что-то с чем-то. Как часто бывает в хоккее и в других видах спорта: командная игра, вратарь, не забиваешь ты — и тебя наказывают. В принципе это и произошло. Всё равно фантастические и финал был, и полуфиналы, и четвертьфиналы. Такие интриги, такие сюжеты — что было там. Супер! Просто супер!» — сказал Мостовой в видео, опубликованном в своём телеграм-канале.

В воскресенье, 22 февраля, национальная команда США обыграла канадцев в овертайме со счётом 2:1 и впервые с 1980 года выиграла олимпийское золото.