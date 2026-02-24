Скидки
«Лос-Анджелес» показал фотографии Артемия Панарина в форме клуба

Комментарии

Пресс-служба «Лос-Анджелес Кингз» представила фотографии российского форварда Артемия Панарина в форме калифорнийского клуба.

Фото: «Лос-Анджелес»

4 февраля 2026 года форвард был обменян в «Лос‑Анджелес» из «Нью‑Йорк Рейнджерс», за который выступал с 2019 года. Дебют Артемия за «королей» состоится после завершения олимпийской паузы, «Кингз» сыграют в ночь с 25 на 26 февраля мск дома с «Вегас Голден Найтс».

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги у Артемия 57 (19+38) очков в 52 играх в сезоне при показателе полезности «-16».

Ранее главный тренер «Лос-Анджелес Кингз» Джим Хиллер рассказал, какой видит роль Артемия Панарина в команде.

