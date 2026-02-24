Вице-президент КХЛ Валерий Каменский оценил, может ли КХЛ перенести игры «Сочи» в другой регион из-за воздушной опасности. Напомним, матч «Сочи» — ЦСКА был отменён после первого периода из-за угрозы атаки БПЛА.

«Если матч отменили после первого периода из-за угрозы атаки БПЛА, это вполне нормальное решение. Сначала перенесли по соображениям безопасности, потом начали, потом снова отменили — ну значит, обстановка сложилась такая. В любом случае главное, чтобы безопасность людей была обеспечена. Это правильное решение.

Что касается возможного пересмотра и переноса игр «Сочи» в другой регион, подальше от юга, я не могу вам этого сказать сейчас. Как я могу знать? Очевидно, КХЛ будет собираться, следить за ситуацией. Если будет реальная опасность для людей, конечно, лига примет соответствующие решения. Будем смотреть по обстановке», — приводит слова Каменского «Советский спорт».