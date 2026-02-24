Расписание матчей КХЛ на 24 февраля 2026 года

Сегодня, 24 февраля, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 24 февраля 2026 года (время московское):

17:00. «Металлург» Мг – «Северсталь»;

17:00. «Автомобилист» – «Авангард»;

17:00. «Салават Юлаев» – «Сибирь»;

19:30. «Локомотив» – «Динамо» М;

19:30. СКА – «Адмирал».

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 83 очками после 59 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место в Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 93 очка после 57 игр.