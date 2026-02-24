Расписание матчей ВХЛ на 24 февраля 2026 года

Сегодня, 24 февраля, пройдут четыре матча OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 24 февраля 2026 года:

15:00. «Сокол» – «Югра»;

16:30. «Горняк-УГМК» – АКМ;

17:30. «Кристалл» – «Молот»;

19:00. «Дизель» – «Олимпия».

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 94 очка в 56 матчах. Второе место занимает «Югра» с 89 очками после 54 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (83 очка в 55 матчах).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.