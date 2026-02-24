Расписание матчей МХЛ на 24 февраля 2026 года

Сегодня, 24 февраля, пройдут шесть матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 24 февраля 2026 года (время московское):

14:30. «Сибирские Снайперы» – «Мамонты Югры»;

16:30. «Белые Медведи» – «Тюменский Легион»;

17:30. «Ладья» – «Спутник»;

18:30. «Алмаз» – «Красная Машина-Юниор»;

19:00. «АКМ-Юниор» – Академия СКА;

19:00. «Крылья Советов» – «СКА-1946».

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 90 очками после 52 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Омские Ястребы», набравшие 74 очка после 52 матчей.