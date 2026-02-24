Скидки
Защитник ЦСКА Рой: период адаптации команды занял больше времени, чем хотелось

Комментарии

Защитник ЦСКА Джереми Рой высказался об игре армейского клуба в нынешнем сезоне КХЛ.

«Новый тренер, новые игроки. В таких условиях нужно пройти период адаптации. У нас это заняло больше времени, чем хотелось. Было несколько игр, где мы заслужили иной результат, но не могли его добиться из-за своих ошибок. Но теперь все привыкли к команде, и мы можем выполнять задачи правильно и быть командой», — приводит слова Роя Metaratings.

После 58 матчей подопечные Игоря Никитина набрали 70 очков, обеспечив себе досрочный выход в плей-офф. ЦСКА находится на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции.

Ранее матч ЦСКА с «Сочи» не был доигран из-за угрозы атаки БПЛА.

