Черкас: отъезд Ларионова из СКА не соответствует никакой рабочей этике

Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас высказался об отъезде главного тренера армейского клуба Игоря Ларионова на финал хоккейного турнира Олимпийских игр.

«Это не соответствует никакой рабочей этике. На моей практике это впервые, чтобы тренер покидал клуб по ходу сезона. Никуда он не уезжает, только если по состоянию здоровья или из-за инцидента в семье. А так, чтобы съездить посмотреть финал Олимпийских игр, такого не было. Это странное событие. Видимо, были договорённости с руководством клуба, а те, в свою очередь, не боялись его отпускать, потому что после захода практически нового тренерского штаба отсутствие Ларионова больше на результат не влияет», — приводит слова Черкаса Vprognoze.