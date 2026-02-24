Скидки
Гашек оценил решение женской сборной США отказаться от встречи с Дональдом Трампом

Бывший хоккейный голкипер сборной Чехии Доминик Гашек оценил решение женской национальной команды США отказаться от встречи с Дональдом Трампом. Напомним, сборная США выиграла золотые медали хоккейного турнира Олимпиады-2026.

«Большое уважение этим женщинам. Ваш президент — большой лжец и мошенник, который злоупотребляет своим положением, чтобы оскорблять и запугивать своих сограждан. Тем не менее считаю, что вы проявили большой героизм, приняв это решение. Спасибо вам за это», — написал Гашек на своей странице в социальной сети Х.

Ранее глава государства пригласил обе команды — мужскую и женскую, выигравшие золотые медали на Олимпиаде-2026, на его традиционное обращение к Конгрессу.

