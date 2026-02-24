Ротенберг: для России важно, что Канада не вышла вперёд по количеству побед на Олимпиадах

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг высказался о победе сборной США над командой Канады в финале хоккейного турнира на Олимпийских играх — 2026.

«Итоги финала? Считаю, что всё справедливо. Канада не обошла нас по количеству золотых медалей — у нас по девять золотых. Для России важно, что Канада не вышла вперёд. Важно, что мы имеем шанс выиграть 10-е золото и возглавить мировой рейтинг по количеству олимпийского золота. Выиграли США, которые побеждали последний раз в 1980 году. Надо признать, что у них большая работа проделана. Всё по-хоккейному, всё чётко, всё справедливо», — цитирует Ротенберга Odds.