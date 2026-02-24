«Хочу вернуть свою прекрасную улыбку». Д. Хьюз — о потерянном зубе во время финала ОИ
Нападающий сборной США Джек Хьюз рассказал, что во время финального матча олимпийского турнира со сборной Канады (2:1 ОТ) потерял часть зуба.
Олимпийские игры 2026 (м) . Финал
22 февраля 2026, воскресенье. 16:10 МСК
Канада
Окончен
1 : 2
ОТ
США
0:1 Болди (Мэттьюс, Хьюз) – 06:00 1:1 Макар (Тэйвз) – 38:16 1:2 Хьюз (Веренски, Хеллебайк) – 61:41
«Звучит, конечно, безумно для вас, потому что это совершенно другая профессия, а в хоккее, если ты потеряешь зубы, о невозвращении в игру даже не идёт речь. Это всё на автомате. Я просто ощупал область вокруг рта и был очень расстроен, что потерял зуб (улыбается). Но так уж сложилось. Собираюсь всё это исправить и хочу вернуть свою прекрасную улыбку», — заявил Хьюз в эфире FOX News.
Напомним, Джек Хьюз стал автором «золотой» шайбы для сборной США, забросив в овертайме.
