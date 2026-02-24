«Генменеджер плохо справился с отбором хоккеистов». Дэвид Немировски — о работе в «Шанхае»

Бывший тренер «Шанхайских Драконов» Дэвид Немировски раскритиковал работу генерального менеджера китайского клуба Игоря Варицкого в текущем сезоне.

«У команды был большой потенциал и очень хороший бюджет на игроков, но генеральный менеджер плохо справился с отбором хоккеистов. Он сам выбрал состав команды и не учёл просьбу главного тренера или его мнение об игроках, которых нужно было подписать. Команда была сформирована и подписана двумя людьми — генеральным менеджером и тренером защиты», — приводит слова Немировски «Матч ТВ».

В декабре «Шанхайские Драконы» объявили о расторжении контракта с Немировски по соглашению сторон.