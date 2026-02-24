Остон Мэттьюс — о золоте Олимпиады: это для моего папы, я сейчас расплачусь

Форвард национальной команды США Остон Мэттьюс заявил, что отдаст золотую медаль за победу в олимпийском хоккейном турнире отцу.

«Это для семьи, для моего папы, он всегда был моей главной опорой. Для всех моих родных, но прежде всего для папы, который возил меня на тренировки, всегда был рядом и в радости, и в горе. Я его очень люблю… Крепко обнял его, когда мы уходили со льда. Сейчас я расплачусь, потому что он плакал там… Это невероятное чувство — победить», — приводит слова Мэттьюса Leafslatest на своей странице в социальной сети Х.

Команда США в решающем матче за золотые медали обыграла сборную Канады со счётом 2:1 в овертайме.