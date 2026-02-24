«Автомобилист» — «Авангард»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 24 февраля, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Екатеринбурге состоится встреча между местным «Автомобилистом» и омским «Авангардом». Матч на стадионе «УГМК-Арена» начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 24 февраля 2026, вторник. 17:00 МСК Автомобилист Екатеринбург Не начался Авангард Омск

Это будет шестая игра между командами из шести запланированных в текущей регулярке. «Автомобилист» победил в трёх матчах, «Авангард» — в двух. В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги екатеринбургский клуб провёл 58 игры, в которых набрал 70 очка и расположился на четвёртом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Авангард» с 84 очками после 58 матчей находится на второй строчке Востока.