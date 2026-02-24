Скидки
Салават Юлаев — Сибирь: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 17:00 мск

«Салават Юлаев» — «Сибирь»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 17:00 мск
Комментарии

Сегодня, 24 февраля, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Уфе состоится встреча между местным «Салаватом Юлаевым» и новосибирской «Сибирью». Матч на стадионе «Уфа-Арена» начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 февраля 2026, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Сибирь
Новосибирская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Это будет четвёртая игра между командами из четырёх запланированных в текущей регулярке. Ранее дважды побеждал «Салават Юлаев». В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги уфимский клуб провёл 57 встреч, в которых набрал 62 очка, и расположился на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Сибирь» с 57 очками после 60 матчей находятся на восьмой строчке Востока.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
