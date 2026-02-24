А. Коваленко: представьте, какой потенциал у России, если Хеллебайк позади Бобровского?!

Олимпийский чемпион Андрей Коваленко ответил на вопрос, как выглядела бы в финале хоккейного турнира Олимпиады сборная России.

— Знаете, мне очень обидно за звёзд нынешнего поколения. За того же Никиту Кучерова, который в НХЛ играет на уровне Макдэвида и Маккиннона, но который по прихоти ИИХФ лишён олимпийского шанса. Люди ИИХФ вообще потеряли берега — попутали спорт и политику.

Если говорить о сборной России, она в Италии уж точно не была бы статистом и претендовала бы на первые места. Мы всегда собирались на Игры — это в нашем хоккейном и спортивном духе.

— Многие специалисты считают, что мы далеко позади США и Канады…

— Послушайте, финал в Милане, по сути, сделал вратарь сборной США Хеллебайк. А теперь представьте, какой потенциал у нашей команды, если в НХЛ этот Хеллебайк позади Бобровского и Василевского?! — приводит слова Коваленко Russia-Hockey.