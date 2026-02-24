Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

А. Коваленко: представьте, какой потенциал у России, если Хеллебайк позади Бобровского?!

А. Коваленко: представьте, какой потенциал у России, если Хеллебайк позади Бобровского?!
Комментарии

Олимпийский чемпион Андрей Коваленко ответил на вопрос, как выглядела бы в финале хоккейного турнира Олимпиады сборная России.

— Знаете, мне очень обидно за звёзд нынешнего поколения. За того же Никиту Кучерова, который в НХЛ играет на уровне Макдэвида и Маккиннона, но который по прихоти ИИХФ лишён олимпийского шанса. Люди ИИХФ вообще потеряли берега — попутали спорт и политику.

Если говорить о сборной России, она в Италии уж точно не была бы статистом и претендовала бы на первые места. Мы всегда собирались на Игры — это в нашем хоккейном и спортивном духе.

— Многие специалисты считают, что мы далеко позади США и Канады…
— Послушайте, финал в Милане, по сути, сделал вратарь сборной США Хеллебайк. А теперь представьте, какой потенциал у нашей команды, если в НХЛ этот Хеллебайк позади Бобровского и Василевского?! — приводит слова Коваленко Russia-Hockey.

Материалы по теме
«Такого прецедента не было». Как за 30 лет США превратились в ведущую хоккейную державу?
«Такого прецедента не было». Как за 30 лет США превратились в ведущую хоккейную державу?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android