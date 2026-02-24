Скидки
Джек Хьюз высказался о решении женской сборной США отказаться от встречи с Трампом

Комментарии

Нападающий сборной США Джек Хьюз прокомментировал решение женской национальной команды отказаться от встречи с Дональдом Трампом.

«У них тоже плотный график. Все критикуют нас за все эти публикации в социальных сетях. В мире так много негативных людей, они просто пытаются найти повод унизить других и раздуть из мухи слона.

За время нашего пребывания в Олимпийской деревне у нас сложились очень тесные отношения с их командой. После того как мы выиграли золотую медаль, были в кафе в 3:30 утра вместе с ними, а оттуда отправились собирать вещи и ехали в автобусе.

Независимо от ваших взглядов, мы [мужская сборная США] очень рады отправиться в Белый дом», — приводит слова Хьюза Daily Mail.

