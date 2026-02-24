«Сложно сказать, заслуживала ли сборная США победу». Глава ИИХФ — о финале Олимпийских игр
Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф высказался о победе сборной США в финале олимпийского турнира с командой Канады (2:1 ОТ).
Олимпийские игры 2026 (м) . Финал
22 февраля 2026, воскресенье. 16:10 МСК
Канада
Окончен
1 : 2
ОТ
США
0:1 Болди (Мэттьюс, Хьюз) – 06:00 1:1 Макар (Тэйвз) – 38:16 1:2 Хьюз (Веренски, Хеллебайк) – 61:41
«Фантастический финал и турнир, отличный дух, и отлично, что всё это есть у лучших игроков мира. Сложно сказать, заслуживала ли сборная США победу. Это [формат] «три на три» [в овертайме], тут всё могло быть», — приводит слова Тардифа ТАСС.
Следующие зимние Олимпийские игры состоятся во Франции. Олимпиаду 2030 года планируется провести в двух регионах: Овернь — Рона — Альпы и Прованс — Альпы — Лазурный берег. Церемония открытия Игр запланирована на 1 февраля, соревнования завершатся 17 февраля.
