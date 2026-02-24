Скидки
Ротенберг на примере финала Олимпиады рассказал о специфике игры в овертайме «три на три»

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг рассказал о специфике игры в овертайме в формате «три на три» на примере финального матча Олимпийских игр — 2026 в Италии, где сыграли сборные Канады и США (1:2 ОТ).

Олимпийские игры 2026 (м) . Финал
22 февраля 2026, воскресенье. 16:10 МСК
Канада
Окончен
1 : 2
ОТ
США
0:1 Болди (Мэттьюс, Хьюз) – 06:00     1:1 Макар (Тэйвз) – 38:16     1:2 Хьюз (Веренски, Хеллебайк) – 61:41    

«Справедливо ли, что судьба медалей решалась в формате «три на три»? Всё решил фактор молодости. Надо доверять молодым. Посмотрите: Джек Хьюз моложе, чем игроки сборной Канады, которые были в этот момент на льду. При «три на три» больше пространства, можно пойти в обыгрыш. При «пять на пять» другая тактика, там можно закрывать среднюю зону, насытить её. Что касается формата, это для развития хоккея. Надо больше забивать, и этот формат даёт такую возможность», — приводит слова Ротенберга Odds.

Материалы по теме
Ротенберг: для России важно, что Канада не вышла вперёд по количеству побед на Олимпиадах
