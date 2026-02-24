Ротенберг на примере финала Олимпиады рассказал о специфике игры в овертайме «три на три»

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг рассказал о специфике игры в овертайме в формате «три на три» на примере финального матча Олимпийских игр — 2026 в Италии, где сыграли сборные Канады и США (1:2 ОТ).

«Справедливо ли, что судьба медалей решалась в формате «три на три»? Всё решил фактор молодости. Надо доверять молодым. Посмотрите: Джек Хьюз моложе, чем игроки сборной Канады, которые были в этот момент на льду. При «три на три» больше пространства, можно пойти в обыгрыш. При «пять на пять» другая тактика, там можно закрывать среднюю зону, насытить её. Что касается формата, это для развития хоккея. Надо больше забивать, и этот формат даёт такую возможность», — приводит слова Ротенберга Odds.