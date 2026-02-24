Ротенберг на примере финала Олимпиады рассказал о специфике игры в овертайме «три на три»
Поделиться
Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг рассказал о специфике игры в овертайме в формате «три на три» на примере финального матча Олимпийских игр — 2026 в Италии, где сыграли сборные Канады и США (1:2 ОТ).
Олимпийские игры 2026 (м) . Финал
22 февраля 2026, воскресенье. 16:10 МСК
Канада
Окончен
1 : 2
ОТ
США
0:1 Болди (Мэттьюс, Хьюз) – 06:00 1:1 Макар (Тэйвз) – 38:16 1:2 Хьюз (Веренски, Хеллебайк) – 61:41
«Справедливо ли, что судьба медалей решалась в формате «три на три»? Всё решил фактор молодости. Надо доверять молодым. Посмотрите: Джек Хьюз моложе, чем игроки сборной Канады, которые были в этот момент на льду. При «три на три» больше пространства, можно пойти в обыгрыш. При «пять на пять» другая тактика, там можно закрывать среднюю зону, насытить её. Что касается формата, это для развития хоккея. Надо больше забивать, и этот формат даёт такую возможность», — приводит слова Ротенберга Odds.
Материалы по теме
Комментарии
- 24 февраля 2026
-
12:29
-
12:10
-
11:48
-
11:31
-
11:08
-
10:45
-
10:27
-
10:12
-
09:51
-
09:33
-
09:18
-
09:00
-
08:50
-
08:40
-
08:24
-
08:05
-
03:10
- 23 февраля 2026
-
23:56
-
23:50
-
23:42
-
23:38
-
23:31
-
23:16
-
22:56
-
22:28
-
22:08
-
21:54
-
21:38
-
21:14
-
20:52
-
20:24
-
20:00
-
19:50
-
19:30
-
19:20