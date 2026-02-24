Владимир Плющев оценил работу судей хоккейного турнира Олимпиады

Заслуженный тренер России, бывший главный арбитр Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Владимир Плющев оценил уровень судейства на Олимпийских играх — 2026 в Италии.

«Судейство на Олимпиаде оцениваю на хорошую четвёрочку, если говорить об общих впечатлениях. Если отмечать отдельные матчи, то были грубые ошибки, связанные с человеческим фактором. Как, например, в матче Чехия – Канада, когда чехи забивали вшестером, сами канадцы ничего не увидели, четверо судей ничего не увидели. Но в целом судьи своими действиями не влияли на результаты матчей, не тормозили темп игры, не придумывали удаления», — цитирует Плющева «РИА Новости Спорт».