Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Владимир Плющев оценил работу судей хоккейного турнира Олимпиады

Владимир Плющев оценил работу судей хоккейного турнира Олимпиады
Комментарии

Заслуженный тренер России, бывший главный арбитр Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Владимир Плющев оценил уровень судейства на Олимпийских играх — 2026 в Италии.

«Судейство на Олимпиаде оцениваю на хорошую четвёрочку, если говорить об общих впечатлениях. Если отмечать отдельные матчи, то были грубые ошибки, связанные с человеческим фактором. Как, например, в матче Чехия – Канада, когда чехи забивали вшестером, сами канадцы ничего не увидели, четверо судей ничего не увидели. Но в целом судьи своими действиями не влияли на результаты матчей, не тормозили темп игры, не придумывали удаления», — цитирует Плющева «РИА Новости Спорт».

Материалы по теме
Какое же убогое судейство на ОИ! Чехи забили гол вшестером (!) — и его засчитали
Какое же убогое судейство на ОИ! Чехи забили гол вшестером (!) — и его засчитали
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android