Минское «Динамо» вылетело в Сочи из Нижнего Новгорода

Пресс-служба минского «Динамо» сообщила о вылете команды в Сочи из Нижнего Новгорода на игру регулярного сезона с ХК «Сочи». Матч с южанами запланирован на 25 февраля, 19:30 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 25 февраля 2026, среда. 19:30 МСК ХК Сочи Сочи Не начался Динамо Мн Минск Кто победит в основное время? П1 X П2

Напомним, ранее белорусский клуб не смог вылететь в Сочи, хоккеисты провели в самолёте после посадки больше полутора часов. Команда в итоге осталась ночевать в Нижнем Новгороде.

Ранее матч регулярного чемпионата КХЛ между «Сочи» и ЦСКА был остановлен после первого периода при счёте 0:0 и отменён из-за угрозы атаки БПЛА.

Белорусский клуб занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции с 78 очками после 59 матчей.