Минское «Динамо» вылетело в Сочи из Нижнего Новгорода
Поделиться
Пресс-служба минского «Динамо» сообщила о вылете команды в Сочи из Нижнего Новгорода на игру регулярного сезона с ХК «Сочи». Матч с южанами запланирован на 25 февраля, 19:30 мск.
Фонбет Чемпионат КХЛ
25 февраля 2026, среда. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Не начался
Динамо Мн
Минск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Напомним, ранее белорусский клуб не смог вылететь в Сочи, хоккеисты провели в самолёте после посадки больше полутора часов. Команда в итоге осталась ночевать в Нижнем Новгороде.
Ранее матч регулярного чемпионата КХЛ между «Сочи» и ЦСКА был остановлен после первого периода при счёте 0:0 и отменён из-за угрозы атаки БПЛА.
Белорусский клуб занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции с 78 очками после 59 матчей.
Материалы по теме
Комментарии
- 24 февраля 2026
-
13:09
-
12:47
-
12:29
-
12:10
-
11:48
-
11:31
-
11:08
-
10:45
-
10:27
-
10:12
-
09:51
-
09:33
-
09:18
-
09:00
-
08:50
-
08:40
-
08:24
-
08:05
-
03:10
- 23 февраля 2026
-
23:56
-
23:50
-
23:42
-
23:38
-
23:31
-
23:16
-
22:56
-
22:28
-
22:08
-
21:54
-
21:38
-
21:14
-
20:52
-
20:24
-
20:00
-
19:50