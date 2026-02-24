Скидки
Минское «Динамо» вылетело в Сочи из Нижнего Новгорода

Минское «Динамо» вылетело в Сочи из Нижнего Новгорода
Пресс-служба минского «Динамо» сообщила о вылете команды в Сочи из Нижнего Новгорода на игру регулярного сезона с ХК «Сочи». Матч с южанами запланирован на 25 февраля, 19:30 мск.

Напомним, ранее белорусский клуб не смог вылететь в Сочи, хоккеисты провели в самолёте после посадки больше полутора часов. Команда в итоге осталась ночевать в Нижнем Новгороде.

Ранее матч регулярного чемпионата КХЛ между «Сочи» и ЦСКА был остановлен после первого периода при счёте 0:0 и отменён из-за угрозы атаки БПЛА.

Белорусский клуб занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции с 78 очками после 59 матчей.

