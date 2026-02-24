«Это не моё решение, я был готов». Далин — о том, что не сыграл в овертайме матча с США
Защитник сборной Швеции Расмус Далин высказался о том, что не выходил на лёд в овертайме матча 1/4 финала хоккейного турнира Олимпиады-2026 с командой США (1:2 ОТ).
Олимпийские игры 2026 (м) . 1/4 финала
18 февраля 2026, среда. 23:10 МСК
США
Окончен
2 : 1
ОТ
Швеция
1:0 Ларкин (Хьюз, Хьюз) – 31:03 1:1 Зибанеджад (Рэймонд, Ландеског) – 58:29 2:1 Хьюз (Болди, Мэттьюс) – 63:27
Первоначально высказывались предположения, что он получил травму перед овертаймом в столкновении с форвардом американцев Брэди Ткачуком.
«Я был готов играть. Это было не моё решение. Я определённо хотел бы быть на льду в этот момент. Что есть, то есть. Я ничего не могу с этим поделать», — приводит слова Далина The Buffalo News.
25-летний Далин на Олимпийских играл провёл пять матчей, в которых забросил одну шайбу и отдал четыре результативные передачи.
