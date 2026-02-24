Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Это не моё решение, я был готов». Далин — о том, что не сыграл в овертайме матча с США

«Это не моё решение, я был готов». Далин — о том, что не сыграл в овертайме матча с США
Комментарии

Защитник сборной Швеции Расмус Далин высказался о том, что не выходил на лёд в овертайме матча 1/4 финала хоккейного турнира Олимпиады-2026 с командой США (1:2 ОТ).

Олимпийские игры 2026 (м) . 1/4 финала
18 февраля 2026, среда. 23:10 МСК
США
Окончен
2 : 1
ОТ
Швеция
1:0 Ларкин (Хьюз, Хьюз) – 31:03     1:1 Зибанеджад (Рэймонд, Ландеског) – 58:29     2:1 Хьюз (Болди, Мэттьюс) – 63:27    

Первоначально высказывались предположения, что он получил травму перед овертаймом в столкновении с форвардом американцев Брэди Ткачуком.

«Я был готов играть. Это было не моё решение. Я определённо хотел бы быть на льду в этот момент. Что есть, то есть. Я ничего не могу с этим поделать», — приводит слова Далина The Buffalo News.

25-летний Далин на Олимпийских играл провёл пять матчей, в которых забросил одну шайбу и отдал четыре результативные передачи.

Материалы по теме
Ландеског раскритиковал формат проведения хоккейного овертайма на ОИ-2026
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android