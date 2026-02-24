Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Люк Тардиф не определился, пойдёт ли он на выборы президента ИИХФ

Люк Тардиф не определился, пойдёт ли он на выборы президента ИИХФ
Комментарии

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф в марте решит, будет ли он переизбираться на новый срок.

«Я уже говорил, что приму решение после Олимпийских игр. Возможно, сделаю это в марте», — приводит слова Тардифа ТАСС.

Француз канадского происхождения Тардиф был избран президентом ИИХФ в сентябре 2021 года на полугодовом конгрессе в Санкт-Петербурге, сменив на этом посту швейцарца Рене Фазеля, который руководил федерацией с 1994 года. При нём в 2022 году сборные России в разных возрастах были отстранены от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Выборы президента ИИХФ состоятся на полугодовом конгрессе, который обычно проводится в конце сентября. Кандидаты могут подать заявки на участие в выборах до 1 июня.

Материалы по теме
«Сложно сказать, заслуживала ли сборная США победу». Глава ИИХФ — о финале Олимпийских игр
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android