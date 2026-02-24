Люк Тардиф не определился, пойдёт ли он на выборы президента ИИХФ

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф в марте решит, будет ли он переизбираться на новый срок.

«Я уже говорил, что приму решение после Олимпийских игр. Возможно, сделаю это в марте», — приводит слова Тардифа ТАСС.

Француз канадского происхождения Тардиф был избран президентом ИИХФ в сентябре 2021 года на полугодовом конгрессе в Санкт-Петербурге, сменив на этом посту швейцарца Рене Фазеля, который руководил федерацией с 1994 года. При нём в 2022 году сборные России в разных возрастах были отстранены от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Выборы президента ИИХФ состоятся на полугодовом конгрессе, который обычно проводится в конце сентября. Кандидаты могут подать заявки на участие в выборах до 1 июня.