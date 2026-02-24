«Даллас» внёс Микко Рантанена в список травмированных, форвард получил повреждение на ОИ

«Даллас Старз» внёс нападающего Микко Рантанена в список травмированных с 20 февраля. Об этом сообщает пресс-служба «звёзд». Форвард сборной Финляндии получил травму на Олимпиаде и пропустил игру со сборной Словакии (6:1) в матче за бронзовые медали.

«У меня нет полной информации. Думаю, нам придётся обходиться без него какое-то время, но я пока не знаю, насколько всё серьёзно. Он пройдёт обследование у врача, однако я не ожидаю, что он сыграет в первом матче, а, возможно, [не сыграет] и во втором», — ранее заявлял главный тренер «Далласа» Глен Галуцен.

29-летний Рантанен на Олимпиаде провёл пять матчей, в которых набрал 6 (2+4) очков. В НХЛ на его счету 69 (20+49) очков после 54 матчей.