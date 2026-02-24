THN: Гавриков может уйти из «Рейнджерс», клуб не соответствует тому, на что он рассчитывал

Российский защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Владислав Гавриков может покинуть клуб до дедлайна на обмены в НХЛ, сообщает The Hockey News. Сообщается, что игрок обороны не хочет участвовать в перестройке команды.

Аналитик NHL Network Майк Рупп заявил, что нынешнее состояние «Рейнджерс» не совсем соответствует тому, на что рассчитывал Гавриков, когда приходил в команду.

Гавриков летом 2025 года подписал семилетний контракт с «Рейнджерс» на общую сумму в $ 49 млн. В текущем регулярном чемпионате он провёл 57 матчей и набрал 21 (9+12) очко. «Рейнджерс» в 57 матчах набрал 50 очков и занимает последнее, 16-е место, в Восточной конференции.