Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Крикунов: сборная России могла бы победить эту сборную США на Олимпиаде

Крикунов: сборная России могла бы победить эту сборную США на Олимпиаде
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов заявил, что национальная команда России могла бы победить сборную США образца Олимпийских игр в Италии.

«Сборная России могла бы победить эту сборную США. У нас много ребят в НХЛ, они постоянно играют в такой хоккей, да и есть сильные вратари. Для них бы ничего страшного не было в этой сборной США. Могли бы их одолеть, конечно. С канадцами тяжело играть на равных. Я даже не видел равной им команды. Даже США не дотянули по уровню, но выиграли — бывает», — приводит слова Крикунова «Советский спорт».

Команда США в решающем матче за золотые медали обыграла сборную Канады со счётом 2:1 в овертайме.

Олимпийские игры 2026 (м) . Финал
22 февраля 2026, воскресенье. 16:10 МСК
Канада
Окончен
1 : 2
ОТ
США
0:1 Болди (Мэттьюс, Хьюз) – 06:00     1:1 Макар (Тэйвз) – 38:16     1:2 Хьюз (Веренски, Хеллебайк) – 61:41    
Материалы по теме
«Сложно сказать, заслуживала ли сборная США победу». Глава ИИХФ — о финале Олимпийских игр
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android