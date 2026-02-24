Крикунов: сборная России могла бы победить эту сборную США на Олимпиаде
Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов заявил, что национальная команда России могла бы победить сборную США образца Олимпийских игр в Италии.
«Сборная России могла бы победить эту сборную США. У нас много ребят в НХЛ, они постоянно играют в такой хоккей, да и есть сильные вратари. Для них бы ничего страшного не было в этой сборной США. Могли бы их одолеть, конечно. С канадцами тяжело играть на равных. Я даже не видел равной им команды. Даже США не дотянули по уровню, но выиграли — бывает», — приводит слова Крикунова «Советский спорт».
Команда США в решающем матче за золотые медали обыграла сборную Канады со счётом 2:1 в овертайме.
Олимпийские игры 2026 (м) . Финал
22 февраля 2026, воскресенье. 16:10 МСК
Канада
Окончен
1 : 2
ОТ
США
0:1 Болди (Мэттьюс, Хьюз) – 06:00 1:1 Макар (Тэйвз) – 38:16 1:2 Хьюз (Веренски, Хеллебайк) – 61:41
