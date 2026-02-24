Финальный матч ОИ-2026 стал худшим по просмотру в Канаде среди трёх Олимпиад с НХЛ
Поделиться
Финальный матч Олимпийских игр 2026 года в Италии между Канадой и США посмотрели 8,7 млн человек в Канаде. Об этом сообщает журналист Джейкоб Пачеко на своей странице в социальной сети Х.
Данные показатели являются худшими среди последних трёх Олимпиад с участием представителей НХЛ. Финал Олимпийских игр в Сочи 2014 года, где встретились сборные Канады и Швеции посмотрели 15 млн человек в Канаде. Лучший показатель у финала Олимпиды-2010 в Ванкувере (США — Канада) — 17,9 млн человек (в пике — 26,5 млн человек).
Напомним, команда США в решающем матче за золотые медали турнира Олимпиады-2026 обыграла сборную Канады со счётом 2:1 в овертайме.
Олимпийские игры 2026 (м) . Финал
22 февраля 2026, воскресенье. 16:10 МСК
Канада
Окончен
1 : 2
ОТ
США
0:1 Болди (Мэттьюс, Хьюз) – 06:00 1:1 Макар (Тэйвз) – 38:16 1:2 Хьюз (Веренски, Хеллебайк) – 61:41
Материалы по теме
Комментарии
- 24 февраля 2026
-
15:49
-
15:31
-
15:13
-
14:50
-
14:33
-
14:15
-
14:00
-
13:44
-
13:25
-
13:09
-
12:47
-
12:29
-
12:10
-
11:48
-
11:31
-
11:08
-
10:45
-
10:27
-
10:12
-
09:51
-
09:33
-
09:18
-
09:00
-
08:50
-
08:40
-
08:24
-
08:05
-
03:10
- 23 февраля 2026
-
23:56
-
23:50
-
23:42
-
23:38
-
23:31
-
23:16
-
22:56