Финальный матч ОИ-2026 стал худшим по просмотру в Канаде среди трёх Олимпиад с НХЛ

Финальный матч Олимпийских игр 2026 года в Италии между Канадой и США посмотрели 8,7 млн ​​человек в Канаде. Об этом сообщает журналист Джейкоб Пачеко на своей странице в социальной сети Х.

Данные показатели являются худшими среди последних трёх Олимпиад с участием представителей НХЛ. Финал Олимпийских игр в Сочи 2014 года, где встретились сборные Канады и Швеции посмотрели 15 млн человек в Канаде. Лучший показатель у финала Олимпиды-2010 в Ванкувере (США — Канада) — 17,9 млн человек (в пике — 26,5 млн человек).

Напомним, команда США в решающем матче за золотые медали турнира Олимпиады-2026 обыграла сборную Канады со счётом 2:1 в овертайме.

Олимпийские игры 2026 (м) . Финал
22 февраля 2026, воскресенье. 16:10 МСК
Канада
Окончен
1 : 2
ОТ
США
0:1 Болди (Мэттьюс, Хьюз) – 06:00     1:1 Макар (Тэйвз) – 38:16     1:2 Хьюз (Веренски, Хеллебайк) – 61:41    

