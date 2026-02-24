Финальный матч ОИ-2026 стал худшим по просмотру в Канаде среди трёх Олимпиад с НХЛ

Финальный матч Олимпийских игр 2026 года в Италии между Канадой и США посмотрели 8,7 млн ​​человек в Канаде. Об этом сообщает журналист Джейкоб Пачеко на своей странице в социальной сети Х.

Данные показатели являются худшими среди последних трёх Олимпиад с участием представителей НХЛ. Финал Олимпийских игр в Сочи 2014 года, где встретились сборные Канады и Швеции посмотрели 15 млн человек в Канаде. Лучший показатель у финала Олимпиды-2010 в Ванкувере (США — Канада) — 17,9 млн человек (в пике — 26,5 млн человек).

Напомним, команда США в решающем матче за золотые медали турнира Олимпиады-2026 обыграла сборную Канады со счётом 2:1 в овертайме.