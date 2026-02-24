«Встреча с ЦСКА — особая история». Главный тренер «Нефтехимика» — об игре с армейцами

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин рассказал, какие хоккеисты не поедут с командой на выездные матчи и поделился ожиданиями от игры с ЦСКА 25 февраля.

— Игорь Владимирович, две домашние победы, надо полагать, добавили команде хороших эмоций...

— Да, после двух побед, конечно, эмоциональное состояние ребят хорошее, потому что победа всегда придаёт сил и уверенности. Судя по сегодняшней тренировке, они с удовольствием тренировались, поэтому будем надеяться, что это перенесётся на завтрашнюю игру в первую очередь, а там дальше будет видно. К сожалению, несколько игроков травмированы. Поэтому то игровое время будут получать другие.

— Назовите, пожалуйста, игроков, которые не поедут с командой.

— В эту поездку в Москву Андрей Белозёров не едет, ждём обследования после возвращения из поездки. Кроме него не едут также Динар Хафизуллин и Владислав Барулин, все остальные в строю!

— Завтра играете с ЦСКА. А вы являетесь воспитанником армейской школы. Есть ли некое волнение в связи с этим?

— Нет, конечно. Наоборот, всегда приятно играть там, где воспитывался. Да, также было приятно сыграть со «Спартаком», где я несколько лет работал в системе. Когда с ЦСКА встречаемся, это, конечно, тоже особая такая история. В плане принципиальности не знаю, но просто приятно туда вернуться, по крайней мере, хотя бы как противник сыграть там, — цитирует Гришина пресс-служба «Нефтехимика».