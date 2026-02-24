Защитник Моррисси пропустит несколько матчей «Виннипега» из-за травмы, полученной на ОИ

Защитник «Виннипег Джетс» и сборной Канады Джош Моррисси получил травму верхней части тела в первом олимпийском матче с Чехией (5:0) и больше на турнире не играл. Главный тренер «Джетс» Скотт Арниел сообщил, что Моррисси пропустит несколько встреч.

30-летний Моррисси проводит свой 10-й полный сезон в составе «Джетс», которые выбрали его под 13-м номером на драфте 2013 года. На его счету 415 очков — 90 голов, 325 передач в 718 играх в НХЛ.

Обладатель Президентского кубка прошлого сезона «Виннипег» опустился на 13-е место в турнирной таблице Западной конференции и отстаёт от зоны плей-офф на 11 очков.