Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник Моррисси пропустит несколько матчей «Виннипега» из-за травмы, полученной на ОИ

Защитник Моррисси пропустит несколько матчей «Виннипега» из-за травмы, полученной на ОИ
Комментарии

Защитник «Виннипег Джетс» и сборной Канады Джош Моррисси получил травму верхней части тела в первом олимпийском матче с Чехией (5:0) и больше на турнире не играл. Главный тренер «Джетс» Скотт Арниел сообщил, что Моррисси пропустит несколько встреч.

30-летний Моррисси проводит свой 10-й полный сезон в составе «Джетс», которые выбрали его под 13-м номером на драфте 2013 года. На его счету 415 очков — 90 голов, 325 передач в 718 играх в НХЛ.

Обладатель Президентского кубка прошлого сезона «Виннипег» опустился на 13-е место в турнирной таблице Западной конференции и отстаёт от зоны плей-офф на 11 очков.

Материалы по теме
Защитник сборной Канады Моррисси не сыграет со Швейцарией из-за травмы
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android