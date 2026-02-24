Скидки
Главный тренер «Питтсбурга» оценил состояние травмированного Сидни Кросби

Комментарии

Главный тренер «Питтсбург Пингвингз» Дэн Мьюз высказался о состоянии нападающего Сидни Кросби, который получил травму во время выступления на Олимпийских играх за сборную Канады. Форвард получил повреждение в четвертьфинальной встрече со сборной Чехии и пропустил два последних матча канадцев на турнире.

«По поводу Сида, мы всё ещё ждём информацию. Он сегодня в поездке. Ждём его возвращения в расположение клуба. Нам нужно получить информацию о его состоянии здоровья. Нам ещё нужна дополнительная информация», — цитирует Мьюза пресс-служба клуба.

На Олимпийских играх 2026 года в Италии Кросби провёл три встречи, в которых забросил две шайбы и отдал четыре результативные передачи.

