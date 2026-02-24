Скидки
Владимир Плющев оценил отстранение трёх арбитров ВХЛ за «недопустимое поведение»

Заслуженный тренер России, бывший главный арбитр Континентальной хоккейной лиги Владимир Плющев высказался об отстранении трёх арбитров ВХЛ за «недопустимое поведение».

Ранее в социальных сетях распространилось видео, на котором Скугарев в состоянии алкогольного опьянения демонстрирует действия, носящие явно неэтичный характер. При этом на видео присутствуют коллеги Скугарева, находящиеся ещё в более сильной степени опьянения.

«Срок наказания определяет квалификационная комиссия: до конца сезона или пожизненно. Решение было принято правильно и справедливо. Пускай это не КХЛ, а гораздо ниже, но устраивать какой-то шабаш недопустимо», — цитирует Плющева «РИА Новости Спорт».

