«Меня эта новость шокировала». Отец хоккейного арбитра ВХЛ — о поведении своего сына

Двукратный чемпион России по хоккею Александр Скугарев был шокирован видео, на котором запечатлено непозволительное поведение трёх судей, включая его сына Мирослава Скугарева.

«Меня эта новость шокировала, нахожусь в таком состоянии. Лучшим линейным судьёй не станешь, если так себя будешь вести, не будешь дисциплинированным. Может быть, он не прошёл испытание медными трубами, у него впервые такая ситуация. Я знаю, что у родителей бывают проблемные дети, а тут мы с ним даже не выпивали никогда, просто встречались. У него своя семья.

Он уже звонил и извинялся передо мной. Я его о деталях не спрашивал, он больше извинялся. Нет такого, что он не считает себя невиновным, думаю, в своё оправдание ему нечего сказать. Он всегда был в спорте: дисциплинированным, организованным, выбритым, подстриженным. Спросите у любого детского тренера или тех, кто сейчас в судейской коллегии, — все от него были в восторге. Эта ситуация какая-то единичная и неприятная. Я знаю, что он не такой. Ему нужно время, чтобы всё осмыслить, проанализировать на свежую голову», — цитирует Скугарева ТАСС.