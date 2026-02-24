Скидки
«Меня эта новость шокировала». Отец хоккейного арбитра ВХЛ — о поведении своего сына

Комментарии

Двукратный чемпион России по хоккею Александр Скугарев был шокирован видео, на котором запечатлено непозволительное поведение трёх судей, включая его сына Мирослава Скугарева.

«Меня эта новость шокировала, нахожусь в таком состоянии. Лучшим линейным судьёй не станешь, если так себя будешь вести, не будешь дисциплинированным. Может быть, он не прошёл испытание медными трубами, у него впервые такая ситуация. Я знаю, что у родителей бывают проблемные дети, а тут мы с ним даже не выпивали никогда, просто встречались. У него своя семья.

Он уже звонил и извинялся передо мной. Я его о деталях не спрашивал, он больше извинялся. Нет такого, что он не считает себя невиновным, думаю, в своё оправдание ему нечего сказать. Он всегда был в спорте: дисциплинированным, организованным, выбритым, подстриженным. Спросите у любого детского тренера или тех, кто сейчас в судейской коллегии, — все от него были в восторге. Эта ситуация какая-то единичная и неприятная. Я знаю, что он не такой. Ему нужно время, чтобы всё осмыслить, проанализировать на свежую голову», — цитирует Скугарева ТАСС.

ФХР отстранила от работы трёх арбитров матча ВХЛ «Норильск» — «Омские Крылья»
Комментарии
