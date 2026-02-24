Скабелка: «Металлург» действует с позиции силы и показывает чемпионскую игру

Бывший главный тренер клубов КХЛ Андрей Скабелка высказался об игре «Металлурга» в сезоне-2025/2026. На данный момент клуб идёт на первом месте в таблице Восточной конференции КХЛ с 93 очками в 57 играх.

«Металлург» действует с позиции силы и показывает чемпионскую игру. Так играют команды, которые завоёвывают трофеи. Он один из главных претендентов на победу в Кубке Гагарина. Разин собрал отличный состав и готов к борьбе за победу», – приводит слова Скабелки Metaratings.

В сезоне-2023/2024 «Металлург» под руководством Андрея Разина обыграла «Локомотив». Это был первый сезон специалиста во главе магнитогорской команды.