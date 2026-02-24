Скидки
Генменеджер сборной Канады: не наша вина, что сборная России не играла на Олимпиаде

Генеральный менеджер сборной Канады Даг Армстронг высказался о возможном возвращении России на международные турниры. Сборная России по хоккею отстранена от международных турниров с февраля 2022 года.

– Я с уважением отношусь к российским игрокам, но не мне решать, кто будет играть, а кто – нет. Россияне оказывают большое влияние на НХЛ, они отличные игроки и были прекрасной командой на протяжении многих лет. Они не играют точно не по нашей вине. Я ценю их навыки, и они совершенно точно многое дают НХЛ.

– Может ли сборная России сыграть на Кубке мира 2028 года?
– Я не на такой высокой должности, чтобы отвечать на это, – цитирует Армстронга ТАСС.

Олимпийский урок. Когда сборная России по хоккею вернётся, она не будет всех рвать
