«У команды почти нет слабых мест». Буцаев высоко оценил игру «Металлурга» в текущем сезоне

Бывший главный тренер клубов КХЛ Вячеслав Буцаев высказался об игре «Металлурга» в сезоне-2025/2026. На данный момент клуб идёт на первом месте в таблице Восточной конференции КХЛ с 93 очками в 57 встречах.

«Металлург» играет с позиции силы и выглядит как претендент на победу в Кубке Гагарина. Игроки на площадке всегда пытаются запрессинговать соперника и задавить его. С таким стилем часто становятся чемпионами. У «Магнитки» всё в порядке с игровыми качествами и с психологией. У команды почти нет слабых мест. Но всё равно у него есть конкуренты, которые навяжут борьбу в плей-офф», – цитирует Буцаева Metaratings.