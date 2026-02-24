Скидки
«У команды почти нет слабых мест». Буцаев высоко оценил игру «Металлурга» в текущем сезоне

Комментарии

Бывший главный тренер клубов КХЛ Вячеслав Буцаев высказался об игре «Металлурга» в сезоне-2025/2026. На данный момент клуб идёт на первом месте в таблице Восточной конференции КХЛ с 93 очками в 57 встречах.

«Металлург» играет с позиции силы и выглядит как претендент на победу в Кубке Гагарина. Игроки на площадке всегда пытаются запрессинговать соперника и задавить его. С таким стилем часто становятся чемпионами. У «Магнитки» всё в порядке с игровыми качествами и с психологией. У команды почти нет слабых мест. Но всё равно у него есть конкуренты, которые навяжут борьбу в плей-офф», – цитирует Буцаева Metaratings.

Скабелка: «Металлург» действует с позиции силы и показывает чемпионскую игру
Комментарии
