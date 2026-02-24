Форвард «Металлурга» Силантьев получил травму и покинул площадку на носилках

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Металлургом» и череповецкой «Северсталью». После второго периода счёт 3:1 в пользу гостей.

В конце второго периода травму получил нападающий «Металлурга» Дмитрий Силантьев. Форвард неудачно подкатился к борту, споткнулся и сильно врезался ногами в борт. При ударе нога Силантьева приняла неестественное положение, а хоккеист сразу дал понять, что повреждение серьёзное. Силантьева унесли с площадки на носилках.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

В текущем сезоне на счету Силантьева 45 (20+25) очков в 52 матчах.