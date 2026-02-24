Гол Кузнецова в овертайме принёс «Салавату Юлаеву» победу в матче с «Сибирью»

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Салаватом Юлаевым» и новосибирской «Сибирью». Победу одержали хозяева со счётом 3:2 в овертайме.

В середине второго периода «Салават Юлаев» забросил две шайбы подряд с интервалом в 49 секунд. Сначала отличился Денис Ян с передач Данила Алалыкина и Алексея Василевского. Затем шайбу забросил Девин Броссо, которому ассистировали Дин Стюарт и Григорий Панин. «Сибирь» ответила шайбой Тейлора Бека на 36-й минуте матча. На 49-й минуте Семён Кошелев сравнял счёт. В овертайме победу праздновали хозяева — победный гол на счету Евгения Кузнецова.

