Салават Юлаев — Сибирь, результат матча 24 февраля 2026, счет 3:2 ОТ, КХЛ 2025/2026

Гол Кузнецова в овертайме принёс «Салавату Юлаеву» победу в матче с «Сибирью»
В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Салаватом Юлаевым» и новосибирской «Сибирью». Победу одержали хозяева со счётом 3:2 в овертайме.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 февраля 2026, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 2
ОТ
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Ян (Алалыкин, Василевский) – 24:22 (5x5)     2:0 Броссо (Стюарт, Панин) – 25:11 (5x5)     2:1 Бек – 35:29 (5x5)     2:2 Кошелев – 48:39 (5x5)     3:2 Кузнецов (Родевальд, Стюарт) – 61:44 (3x3)    

В середине второго периода «Салават Юлаев» забросил две шайбы подряд с интервалом в 49 секунд. Сначала отличился Денис Ян с передач Данила Алалыкина и Алексея Василевского. Затем шайбу забросил Девин Броссо, которому ассистировали Дин Стюарт и Григорий Панин. «Сибирь» ответила шайбой Тейлора Бека на 36-й минуте матча. На 49-й минуте Семён Кошелев сравнял счёт. В овертайме победу праздновали хозяева — победный гол на счету Евгения Кузнецова.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

