Автомобилист — Авангард, результат матча 24 февраля 2026, счет 5:1, КХЛ 2025/2026

«Автомобилист» уверенно обыграл «Авангард», забросив пять шайб
Комментарии

В Екатеринбурге на стадионе «УГМК-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Автомобилистом» и омским «Авангардом». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 февраля 2026, вторник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
5 : 1
Авангард
Омск
1:0 Черников (Воробьёв) – 09:08 (5x5)     2:0 Голышев (Да Коста, Кизимов) – 31:41 (5x5)     2:1 Шарипзянов (Чеккони, Долженков) – 34:37 (5x5)     3:1 Мэйсек (Трямкин, Спронг) – 36:10 (5x5)     4:1 Спронг (Шаров, Мэйсек) – 48:45 (5x5)     5:1 Голышев (Кизимов, Зборовский) – 56:43 (en)    

Голы в составе «Автомобилиста» забили Егор Черников, Анатолий Голышев (дубль), Брукс Мэйсек и Даниэль Спронг. Единственную шайбу в составе «Авангарда» забросил капитан Дамир Шарипзянов. Отметим, что в матче не принимал участия лидер «Авангарда» Эндрю Потуральски, получивший травму лица в прошлой встрече с «Амуром».

Таким образом, «Автомобилист» одержал четыре победы над «Авангардом» в шести матчах текущего сезона. Омский клуб потерпел второе поражение кряду.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

