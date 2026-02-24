«Автомобилист» уверенно обыграл «Авангард», забросив пять шайб

В Екатеринбурге на стадионе «УГМК-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Автомобилистом» и омским «Авангардом». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:1.

Голы в составе «Автомобилиста» забили Егор Черников, Анатолий Голышев (дубль), Брукс Мэйсек и Даниэль Спронг. Единственную шайбу в составе «Авангарда» забросил капитан Дамир Шарипзянов. Отметим, что в матче не принимал участия лидер «Авангарда» Эндрю Потуральски, получивший травму лица в прошлой встрече с «Амуром».

Таким образом, «Автомобилист» одержал четыре победы над «Авангардом» в шести матчах текущего сезона. Омский клуб потерпел второе поражение кряду.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.