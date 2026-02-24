Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Металлург — Северсталь, результат матча 24 февраля 2026, счет 3:4 ОТ, КХЛ 2025/2026

«Металлург» отыгрался с 0:3, но уступил «Северстали» на последних секундах овертайма
Комментарии

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Металлургом» и череповецкой «Северсталью». Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей в овертайме.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 февраля 2026, вторник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 4
ОТ
Северсталь
Череповец
0:1 Веряев (Подшивалов) – 03:39 (5x5)     0:2 Квочко (Аймурзин, Ильин) – 09:40 (5x5)     0:3 Ильин – 28:25 (5x5)     1:3 Толчинский (Хабаров, Вовченко) – 33:05 (5x5)     2:3 Михайлис (Хабаров, Исхаков) – 47:46 (5x5)     3:3 Канцеров (Маклюков, Ткачёв) – 49:02 (5x5)     3:4 Калдис – 64:58 (3x3)    

К 29-й минуте матча «Металлург» уступал со счётом 0:3 — голы в составе «Северстали» забили Данил Веряев, Илья Квочко и Михаил Ильин. Вратарь «Металлурга» Илья Набоков был заменён на Александра Смолина. Через несколько минут магнитогорцы забросили свою первую шайбу — отличился Сергей Толчинский. В конце второго периода травму получил нападающий «Металлурга» Дмитрий Силантьев и покинул площадку на носилках.

В середине третьего периода «Металлург» забил два гола подряд за полторы минуты и сравнял счёт — отличились Никита Михайлис и Роман Канцеров. В овертайме победу одержали гости. За несколько секунд до конца овертайма победный гол забил Иоаннис Калдис.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Календарь КХЛ
Турнирная таблица КХЛ
Материалы по теме
Видео
Форвард «Металлурга» Силантьев получил травму и покинул площадку на носилках
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android