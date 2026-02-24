«Металлург» отыгрался с 0:3, но уступил «Северстали» на последних секундах овертайма

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Металлургом» и череповецкой «Северсталью». Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей в овертайме.

К 29-й минуте матча «Металлург» уступал со счётом 0:3 — голы в составе «Северстали» забили Данил Веряев, Илья Квочко и Михаил Ильин. Вратарь «Металлурга» Илья Набоков был заменён на Александра Смолина. Через несколько минут магнитогорцы забросили свою первую шайбу — отличился Сергей Толчинский. В конце второго периода травму получил нападающий «Металлурга» Дмитрий Силантьев и покинул площадку на носилках.

В середине третьего периода «Металлург» забил два гола подряд за полторы минуты и сравнял счёт — отличились Никита Михайлис и Роман Канцеров. В овертайме победу одержали гости. За несколько секунд до конца овертайма победный гол забил Иоаннис Калдис.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.