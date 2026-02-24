Скидки
Кожевников — об Олимпиаде: у США была хорошая команда, было ясно, что финал будет их

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о победе сборной США на Олимпиаде-2026. В финале американская сборная обыграла команду Канады со счётом 2:1 в овертайме.

«У американцев была хорошая команда. Было ясно, что финал будет их. Мы почему-то больше на канадцев ставим, канадский хоккей всегда на слуху. Но американцы давно играют хорошо, команда по именам у них хорошая. Здесь было две равных команды, фактор везения, конечно, сыграл свою роль.

Какой же это провальный матч для канадцев? Забили в дополнительное время, это лотерея, кому повезёт, кому — нет. Допустили ошибку, кто быстрее использует ошибку противника, тот и победит», — приводят слова Кожевникова «Аргументы и факты».

