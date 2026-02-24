«До конца сезона потеряли ключевого хоккеиста». Разин — о тяжести травмы Силантьева

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин сообщил, что нападающий Дмитрий Силантьев выбыл до конца сезона. Во втором периоде матча с «Северсталью» (3:4 ОТ) Силантьев упал и влетел ногами в борт, его увезли с площадки на носилках.

– Не хочется быть попугаем, говорить, что нельзя так настраиваться. То, что отыгрались, не хочется приводить в плюс, потому что до конца сезона потеряли ключевого хоккеиста – это тяжело.

– До конца сезона – это факт или ваше худшее предположение?

– Там такая же травма, как и у Еременко, – цитирует Разина «Матч ТВ».

В текущем сезоне на счету Силантьева 45 (20+25) очков в 52 матчах.