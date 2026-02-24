Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«До конца сезона потеряли ключевого хоккеиста». Разин — о тяжести травмы Силантьева

«До конца сезона потеряли ключевого хоккеиста». Разин — о тяжести травмы Силантьева
Комментарии

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин сообщил, что нападающий Дмитрий Силантьев выбыл до конца сезона. Во втором периоде матча с «Северсталью» (3:4 ОТ) Силантьев упал и влетел ногами в борт, его увезли с площадки на носилках.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 февраля 2026, вторник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 4
ОТ
Северсталь
Череповец
0:1 Веряев (Подшивалов) – 03:39 (5x5)     0:2 Квочко (Аймурзин, Ильин) – 09:40 (5x5)     0:3 Ильин – 28:25 (5x5)     1:3 Толчинский (Хабаров, Вовченко) – 33:05 (5x5)     2:3 Михайлис (Хабаров, Исхаков) – 47:46 (5x5)     3:3 Канцеров (Маклюков) – 49:02 (5x5)     3:4 Калдис – 64:58 (3x3)    

– Не хочется быть попугаем, говорить, что нельзя так настраиваться. То, что отыгрались, не хочется приводить в плюс, потому что до конца сезона потеряли ключевого хоккеиста – это тяжело.

– До конца сезона – это факт или ваше худшее предположение?
– Там такая же травма, как и у Еременко, – цитирует Разина «Матч ТВ».

В текущем сезоне на счету Силантьева 45 (20+25) очков в 52 матчах.

Материалы по теме
Видео
Форвард «Металлурга» Силантьев получил травму и покинул площадку на носилках
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android