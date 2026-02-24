«До конца сезона потеряли ключевого хоккеиста». Разин — о тяжести травмы Силантьева
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин сообщил, что нападающий Дмитрий Силантьев выбыл до конца сезона. Во втором периоде матча с «Северсталью» (3:4 ОТ) Силантьев упал и влетел ногами в борт, его увезли с площадки на носилках.
Фонбет Чемпионат КХЛ
24 февраля 2026, вторник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 4
ОТ
Северсталь
Череповец
0:1 Веряев (Подшивалов) – 03:39 (5x5) 0:2 Квочко (Аймурзин, Ильин) – 09:40 (5x5) 0:3 Ильин – 28:25 (5x5) 1:3 Толчинский (Хабаров, Вовченко) – 33:05 (5x5) 2:3 Михайлис (Хабаров, Исхаков) – 47:46 (5x5) 3:3 Канцеров (Маклюков) – 49:02 (5x5) 3:4 Калдис – 64:58 (3x3)
– Не хочется быть попугаем, говорить, что нельзя так настраиваться. То, что отыгрались, не хочется приводить в плюс, потому что до конца сезона потеряли ключевого хоккеиста – это тяжело.
– До конца сезона – это факт или ваше худшее предположение?
– Там такая же травма, как и у Еременко, – цитирует Разина «Матч ТВ».
В текущем сезоне на счету Силантьева 45 (20+25) очков в 52 матчах.
Комментарии
