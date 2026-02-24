Скидки
Сергей Плотников забросил 250-ю шайбу и стал восьмым игроком КХЛ, достигшим этой отметки

Комментарии

Нападающий СКА Сергей Плотников забросил 250-ю шайбу и вышел на восьмое место в списке снайперов КХЛ. Юбилейной для форварда стала шайба, заброшенная в матче с «Адмиралом» (2:1), который проходит в данные минуты.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 февраля 2026, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 2
Адмирал
Владивосток
1:0 Менелл – 00:56 (5x5)     1:1 Олсон (Шулак, Основин) – 12:08 (5x5)     2:1 Плотников (Уилсон, Савиков) – 20:48 (5x5)     3:1 Уилсон (Голдобин, Плотников) – 47:46 (5x5)     4:1 Короткий (Воробьёв, Савиков) – 56:17 (5x4)     4:2 Тертышный (Булавчук) – 58:28 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Не менее 250 шайб в КХЛ забросили лишь семь игроков – Сергей Мозякин (419), Вадим Шипачёв (318), Найджел Доус (293), Данис Зарипов (292), Александр Радулов (290), Никита Гусев (268) и Сергей Широков (251).

Всего в Континентальной хоккейной лиге 35-летний Плотников провёл 995 встреч, в которых набрал 584 очка — забросил 250 шайб и отдал 334 результативные передачи.

