Сергей Плотников забросил 250-ю шайбу и стал восьмым игроком КХЛ, достигшим этой отметки

Нападающий СКА Сергей Плотников забросил 250-ю шайбу и вышел на восьмое место в списке снайперов КХЛ. Юбилейной для форварда стала шайба, заброшенная в матче с «Адмиралом» (2:1), который проходит в данные минуты.

Не менее 250 шайб в КХЛ забросили лишь семь игроков – Сергей Мозякин (419), Вадим Шипачёв (318), Найджел Доус (293), Данис Зарипов (292), Александр Радулов (290), Никита Гусев (268) и Сергей Широков (251).

Всего в Континентальной хоккейной лиге 35-летний Плотников провёл 995 встреч, в которых набрал 584 очка — забросил 250 шайб и отдал 334 результативные передачи.