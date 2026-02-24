Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ги Буше — об 1:5 от «Автомобилиста»: первый период сыграли на уровне, потом были трупами

Ги Буше — об 1:5 от «Автомобилиста»: первый период сыграли на уровне, потом были трупами
Комментарии

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал поражение в гостевом матче с «Автомобилистом» (1:5).

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 февраля 2026, вторник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
5 : 1
Авангард
Омск
1:0 Черников (Воробьёв) – 09:08 (5x5)     2:0 Голышев (Да Коста, Кизимов) – 31:41 (5x5)     2:1 Шарипзянов (Чеккони, Долженков) – 34:37 (5x5)     3:1 Мэйсек (Трямкин, Спронг) – 36:10 (5x5)     4:1 Спронг (Шаров, Мэйсек) – 48:45 (5x5)     5:1 Голышев (Кизимов, Зборовский) – 56:43 (en)    

– Первый период был нормальным, а потом соперник играл лучше нас.

— С чем связан провал во второй половине второго периода?
— Речь идёт не только о сегодняшнем матче, это три последних игры. Мы не похожи сами на себя, не играем так, как умеем и хотим. С момента возвращения с Дальнего Востока отлично сыграли против «Трактора» и «Ак Барса», оставили слишком много сил в этих встречах. После этого игра не соответствует тому уровню, который мы можем показывать. Мы одолели «Сибирь», но играли недостаточно хорошо, как и против «Амура». Сегодня игра шла по такому же сценарию, я одинаково недоволен уровнем игры в этих матчах.

— То ли в третий, то ли в четвёртый раз в сезоне пропускаете после выходов «Автомобилиста» «один в ноль».
— Мы сыграли огромное количество встреч в сезоне, в прошлом матче с «Автомобилистом» меня не было на скамейке. У них отличные скоростные игроки, каждый раз, когда они выходят «в ноль», это означает потерю шайбы. Сегодня мы допускали потери, они хорошо убегали в атаку.

— В чём причины игрового кризиса команды?
— Сегодня первый период соответствовал нашему уровню, потом мы выглядели трупами. Нам нужно поработать, поменять ситуацию в команде, выйти на тот уровень сопротивления, который мы должны показывать, — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Материалы по теме
Видео
«Автомобилист» уверенно обыграл «Авангард», забросив пять шайб
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android