Ги Буше — об 1:5 от «Автомобилиста»: первый период сыграли на уровне, потом были трупами

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал поражение в гостевом матче с «Автомобилистом» (1:5).

– Первый период был нормальным, а потом соперник играл лучше нас.

— С чем связан провал во второй половине второго периода?

— Речь идёт не только о сегодняшнем матче, это три последних игры. Мы не похожи сами на себя, не играем так, как умеем и хотим. С момента возвращения с Дальнего Востока отлично сыграли против «Трактора» и «Ак Барса», оставили слишком много сил в этих встречах. После этого игра не соответствует тому уровню, который мы можем показывать. Мы одолели «Сибирь», но играли недостаточно хорошо, как и против «Амура». Сегодня игра шла по такому же сценарию, я одинаково недоволен уровнем игры в этих матчах.

— То ли в третий, то ли в четвёртый раз в сезоне пропускаете после выходов «Автомобилиста» «один в ноль».

— Мы сыграли огромное количество встреч в сезоне, в прошлом матче с «Автомобилистом» меня не было на скамейке. У них отличные скоростные игроки, каждый раз, когда они выходят «в ноль», это означает потерю шайбы. Сегодня мы допускали потери, они хорошо убегали в атаку.

— В чём причины игрового кризиса команды?

— Сегодня первый период соответствовал нашему уровню, потом мы выглядели трупами. Нам нужно поработать, поменять ситуацию в команде, выйти на тот уровень сопротивления, который мы должны показывать, — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.